Sporting-Atalanta | Gasperini | «Partita tosta Vogliamo fare bene | e su De Ketelaere…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Le parole alla vigilia d’Europa League tra loLisbona e l’. Ecco le parole del tecnicoEcco le parole su Sky Sport di Gian Pieroalla vigilia dellatraLisbona e-PSG – «Ritornare a Lisbona? Grande rammarico per come sono andate le cose tre anni fa con-PSG: eravamo ad un passo dalla semifinale».– «Affrontiamo una squadracome loche sta attraversando un grande momento di forma, giocandola alla pari della Juventus nonostante l’uscita». CAMPIONATO E GARA CON LA JUVE – «sia in campionato che in Europa ...