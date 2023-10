Sport in tv oggi mercoledì 4 ottobre | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di2023. Serata di Champions League con Milan e Lazio impegnate nella fase a gironi insieme a tante altre big del calcio europeo. Si gioca anche in Coppa Italia Serie C e in Youth League. Spazio poi al volley con Italia-Germania del preolimpico e alla ginnastica con i Mondiali di Anversa e al basket con l’Eurocup e la Serie A. Infine, spazio al tennis con il combined di Pechino.Face.