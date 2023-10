(Di mercoledì 4 ottobre 2023)- Losulla maglia della? Sì, è molto probabile dopo l'addio a Digitalbits . Ma la trattativa è ancora in corso. Non c'è la firma. Che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Houston, abbiamo uno sponsor . La Roma dei Friedkin è pronta ad accogliere un nuovo partner come main sponsor , riempiendo così un buco lasciato vuoto ...

ROMA - Losulla maglia della Roma Sì, è molto probabile dopo l'addio a Digitalbits . Ma la trattativa è ancora in corso. Non c'è la firma. Che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. La Roma ...Roma, arriva loche cambia tutto: sorride anche MourinhoLa Roma potrebbe trarre nuova linfa dall'irruzione in scena di un nuovo main, a portare nelle casse del club tanto denaro ...

Sponsor arabo, la Roma chiarisce: tutti i dettagli Corriere dello Sport

Sulle maglie della Roma arriva lo sponsor arabo «Visit Riad». Ma la scritta comparirà dopo la scelta della città per Expo 2030 Corriere Roma

Il club giallorosso sarebbe a un passo da trovare finalmente il sostituto di Digitalbits. Una mossa – quella araba – che si inserisce nella strategia per Expo 2030.Dopo la grana DigitalBits, la Roma avrebbe trovato il nuovo sponsor che comparirà sulle magliette indossate da Dybala e compagni.