Spogliatoi e non solo | alla piscina di Dalmine lavori da oltre 2 milioni di euro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023). Il Comune diha approvato due progetti molto importanti per il futuro dellacomunale: il primo ne prevede la ristrutturazione, che darà un nuovo volto al complesso, il secondo invece riguarda la gestione dell’impianto, affidato in concessionecooperativa Onda Blu per altri 10 anni. Per quanto riguarda la riqualificazione, si parla di un intervento del valore di 2e 250mila: 2derivati da fondi PNRR, i restanti 250mila invece, da risorse comunali. È previsto il rifacimento dell’ingresso, degli, dell’impiantistica e la sistemazione dei locali del primo piano; verrà increato un nuovo spazio segreteria, che consentirà il recupero di un’area che potrà essere utilizzata per ...