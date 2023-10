Sparò ai ladri | Salvini lo difese | gioielliere condannato dalla giudice pro-migranti

Se c'è una cosa che Donald Trump ha reso molto chiara dal momento del suo ingresso in politica è che non esiste frase troppo estrema o troppo controversa che non sia disposto a pronunciare. L'ultima ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei: furti e danni in ...si rivelarono fondamentali per individuare Mecaj quale esecutore materiale (coluì che...