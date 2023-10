Spari sulla folla all' università | ci sono feriti

Sparisce nel nulla e dopo 3 anni la scoperta choc sulla mamma : come l’hanno trovata SOCIAL. Era il 10 maggio 2020 quando Suzanne Morphew, una madre di famiglia, era scomparsa nel nulla durante una semplice passeggiata in bicicletta ...

Incidente di Casal Palocco - aperta una nuova inchiesta sulla sparizione delle telecamere sul suv All’interno dell’auto guidata dallo youtuber Matteo Di Pietro, che lo scorso 15 giugno a Casal Palocco (Roma) ha travolto una smart uccidendo un ...

Open to Meraviglia sotto inchiesta - la Corte dei Conti indaga sulla campagna di Santanché : la sua Venere è sparita dai social La Venere influencer che doveva pubblicizzare le vacanze in Italia è andata in ferie. sparita da Twitter, introvabile su Facebook e TikTok, non ...

Paura Iago Falque - in Colombia spari sulla sua auto Un grosso spavento per Iago Falque quello vissuto in Colombia, dove la sua auto è stata presa di mira da colpi di pistola Un grosso spavento per ...