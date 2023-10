Soulé | il rinnovo con la Juve e il sogno Italia | Spalletti al lavoro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Matiassta trovando continuità a Frosinone e l’inizio di stagione è importante tanto che lastarebbe pensando di rinnovargli il contratto Matiassta trovando continuità a Frosinone e l’inizio di stagione è importante tanto che lastarebbe pensando di rinnovargli il contratto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno argentino ha il contratto in scadenza nel 2026 ma i bianconeri vogliono lavorare d’anticipo. Giuntoli e Manna sono a colloquio con il suo agente. Intantovuole provare a convincerlo a scegliere l’come Nazionale, viste le origini della madre. Lui, dopo alcune convocazioni al fianco di Messi, Lautaro & Co. potrebbe pensarci.

... fresco didel contratto - ed ha sfiorato a più riprese quel gol del raddoppio che avrebbe ... che nella ripresa ha guadagnato sempre più campo fino alla rete di Matias: a 20 minuti dalla ...GONZALEZ 7; festeggia con un goal ildel contratto, il terzo in campionato e il terzo di testa. Nella ripresa cala, non era al top. NZOLA 5,5; forse sarebbe un 5 ma non lo voglio punire ...

