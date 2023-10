Sottopasso di via della Stazione di Maccarese | l’opposizione insorge

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Fiumicino – “È sempre più urgente la necessità di garantire un accesso sicuro e di qualità aldi viadi, vicino all’ex-Dazio, crocevia fondamentale per molti cittadini, che collega due zone vitalinostra comunità,centro. Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo assistito a un notevole miglioramentostruttura grazie all’intervento di Rfi, che ha ripristinato le condizioni ottimali per il passaggio dei cittadini, soprattutto per gli studenti e i residenti locali, che lo utilizzano quotidianamente per raggiungere scuole, uffici e attività commerciali nelle vicinanze”. E’ quanto si legge in una nota a firma dei consiglieri d’opposizione Angelo Petrillo, Paola ...