Sorrento d' autore | al via una tre giorni di dibattiti

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tredi confronto e interviste con grandi personaggi del mondo delle istituzioni, della politica, dei media, della scienza e della cultura, per affrontare i temi cruciali per il nostro Paese. Il 6 ottobre parte la prima edizione diD', la rassegna culturale promossa da Vis Factor e curata da Valentina Fontana, con il Patrocinio dal Comune di. Al centro del dibattito i “nuovi barbari”, le cui ondate anomale stanno producendo veloci e profonde mutazioni, troppo spesso ormai imprevedibili e incrollabili. La rassegna riunirà nella Sala Consiliare del Comune dii protagonisti di questo mondo in continuo cambiamento: scrittori audaci, medici in prima linea, leader politici, giornalisti, magistrati coraggiosi, persone impegnate sul campo. Si parlerà di emergenza ...

Abbiamo a cuore la tua privacyLa Turris crolla in casa contro il Picerno di un super Murano (di una tripletta). Per i corallini c'è dunque il primo stop in campionato, dopo tre vittorie contro Benevento , Crotone ee un pareggio contro il Messina . In classifica ora gli uomini ...

Al via Sorrento D'Autore: tra gli ospiti Gratteri, Bassetti, Nuzzi e Cruciani NapoliToday

Davide Bozza, impiegato in un supermercato di Piano di Sorrento ... Positanonews

Il maestro pizzaiolo Antonino Esposito è volato a Tirana per l’apertura del nuovo anno accademico dei corsi organizzati dal Neranxi Culinary Institute.A un punto di distanza dalle vespe c'è il Benevento, autore dell'impresa di giornata ... Buon pari in trasferta anche per il fanalino di coda Sorrento: il Picerno va avanti con Murano; i costieri ...