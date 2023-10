(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In occasione di Sky 20 anni, l’istituto Quorum / YouTrend ha realizzato unper Sky TG24 intervistandofra i 18 e i 30 anni. È emerso che circa la metà guarda con ottimismo al futuro (53%) e pensa di aver ricevuto un’infanzia e adolescenza migliori di quelle dei genitori. Tra le preoccupazioni maggiori l’ambiente e il lavoro. La crisi economica frena la natalità. Fiducia nella tecnologia e nell’intelligenza artificiale. L’Italia non è considerato “un Paese per

Continua a peggiorare la posizione di Joe Biden nei sondaggi, che indicano come, in un ipotetico nuovo duello nel novembre 2024, Donald Trump ...

Secondo l’ultima rilevazione Quorum/YouTrend per Sky TG24 fra le azioni più efficaci per contrastare il Femminicidi o, le due opzioni più indicate ...

... compilato da S&P Global sulla base delle risposte a uncondotto da un panel di circa 400 ... risultando anche superiore alle attese degli analisti53,3 punti.In effetti, l'insoddisfazionela gestione della crisi dei rifugiati da parte della Germania è considerata negativa o molto negativa dal 73% degli intervistati in un recentedi ...

Sondaggio Swg: 'Sì alle armi all'Ucraina' solo per il 47% degli italiani TGLA7

Sondaggio, per i giovani under 30 italiani il cambiamento climatico è il timore maggiore Sky Tg24

"Sette pullman per la sfida col Pisa a Cesena. Messi a disposizione dallo Spezia per i tifosi", titola il Quotidiano Sportivo. Quattro.Al triplice fischio il Maradona applaude, perché s'è visto davvero un buon Napoli, costretto a inchinarsi solo ai grandi campioni del Real. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre