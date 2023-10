Sondaggi politici elettorali oggi 4 ottobre 2023 | cresce solo FdI ma resta sotto il 30% Giù tutti gli altri

Leggi su tpi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)– Secondo l’ultimoo Swg per La7, Fratelli d’Italia rispetto alla scorsa settimana ora è al 29,1% guadagnando lo 0,4 per cento. Non funziona la divisione tra Elly Schlein e Giuseppe Conte: nonostrante le prove d’intesa tra Pd e M5S per le città e regioni al volto il prossimo anno (ma non per le Europee), continuano a polemizzare sulla linea da tenere contro i migranti. Il risultato è che secondo ilo Swg per il TgLa7 del 2, il Pd perde in sette giorni lo 0,3 per cento e scende al 19,5%. E cala anche il Movimento 5 Stelle, un -0,2 che lo porta al 16,7 per cento. Forza Italia ...