Sondaggi Grande Fratello 5 ottobre 2023 | ecco il preferito del pubblico

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Giovedì 5andrà in onda il secondo appuntamento settimanale con il. In tale occasione, oltre a scoprire cosa è successo tra i concorrenti in questi giorni, assisteremo anche all'esito del televoto. Attualmente in nomination ci sono tante persone, ovvero: Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Vittorio Menozzi, Giselda Torresan, Letizia Petris, Alex Schwazer, Valentina Modini e Lorenzo Remotti. Ilda casa è chiamato ad esprimersi in positivo e, quindi, a dichiarare chi sia il concorrente che si intende salvare. C'è da premettere, però, che come ogni giovedì, questo televoto non sarà a carattere eliminatorio. La persona più votata, infatti, verrà eletta come preferita dale, di conseguenza, avrà in mano le sorti dei concorrenti. I ...