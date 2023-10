Sondaggi elettorali Swg | italiani ora più interessati agli sbarchi che alla guerra

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Fratelli d’Italia è l’unico partito sopra il 4% a crescere Le intenzioni di voto contenute negli ultimidi Swg danno un messaggio piuttosto chiaro: tra i maggiori partiti sale solo il primo, Fratelli d’Italia, che aumenta dello 0,4% portandosi al 29,1%. Per le altre formazioni che superano il 4% prevale il segno meno. Nella maggioranza accantostabilità di Forza Italia, al 6,5%, si nota l’arretramento della Lega, che torna sotto il 10%, al 9,8%. All’opposizione perdono terreno sia il Pd, che scende dello 0,3% al 19,5%, che il Movimento 5 Stelle, in discesa di due decimali al 16,7%. Se la cavano meglio i partiti più piccoli. Così nel centrosinistra Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,2%, andando al 3,4%, e +Europa non si muove dal 2,6%. Al centro tendenze inverse per Azione, che sale dal ...

