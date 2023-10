Soldatessa suicida dopo gli abusi da un suo superiore | «Non ce la faccio più» Lo sfogo choc nel rapporto dell' esercito

MANCHESTER - Jaysley Beck , 19 anni, amava l'esercito britannico . Si era arruolata tre anni prima, da minorenne, per una quella che immaginava una entusiasmante carriera, come dimostrano le sue foto ...MANCHESTER - Jaysley Beck , 19 anni, amava l'esercito britannico . Si era arruolata tre anni prima, da minorenne, per una quella che immaginava una entusiasmante carriera, come dimostrano le sue foto ...

Regno Unito, soldatessa suicida dopo le molestie dei superiori: in un solo mese ricevette 3.500 messaggi la Repubblica

Jaysley Bec, soldatessa suicida a 19 anni. L'esercito ammette: «Si è tolta la vita a causa delle molestie di u ilmessaggero.it

Un suicidio inaspettato, a soli 19 anni. Un gesto che per moltissimo tempo non ha avuto una spiegazione, ma che ora finalmente è stato chiarito. Era entrata nell'esercito da ...Jaysley Beck, la soldatessa britannica di 19 anni che si tolse la vita in un campo militare nel dicembre del 2021, si è suicidata in seguito alle molestie subite dal suo diretto superiore. Sono i ...