Sky Italia 20 Anni di Successi | CEO Dana Strong ne ha sottolineato il ruolo chiave

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il discorso di <>Dana, CEO del Sky Group, durante la serata di gala per celebrare i vent'<>Anni> di Sky in <>Italia>, è stato davvero significativo e carico di emozione. Ha espresso profonda gratitudine per...

"Questa è la guerra più importante nel mondo occidentale, noi facciamo di tutto per fare sì che questa diventi l'ultima guerra in tutto il mondo per ...

«Questa è la guerra più importante nel mondo occidentale. Facciamo di tutto per fare in modo che questa diventi l’ultima guerra non solo in Ucraina ...

" Mercury è il programma di innovazione tecnologica di Autostrade per l'". Lo ha dichiarato Elisabetta Oliveri , presidente di Autostrade per l', ospite quest'oggi atg 24 nell'ambito delle celebrazioni20 anni. "La mobilità su autostrada, asset centrale e insostituibile nel nostro Paese sia per i transiti delle merci che per ..."Appoggio a Ucraina modo migliore per difendere l'" "Io continuo ad essere convinta - dice la premier in un'intervista aTg24 - che sostenere l'Ucraina sia non solo giusto ma anche il modo ...

Sky 20 anni, Salvini su Mestre: “Presto per fare commenti”. DIRETTA Sky Tg24

Festa di Gala a Roma: celebrazioni per 20º Anniversario Sky Italia ... Digital-Sat News

Roma, 4 ott. (LaPresse) - "Io continuo ad essere convinta che sostenere l'Ucraina sia non solo giusto ma anche il modo migliore per difendere l'interesse ...TORINO - Un grande evento con oltre 500 ospiti nel cuore di Roma, al Museo Nazionale Romano-Terme di Diocleziano, una location che è un vero e proprio pezzo di storia sotto le stelle, per festeggiare ...