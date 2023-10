Sky | in arrivo i prequel di Gomorra e Romanzo Criminale

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Duedi culto per i vent’anni di Sky Il Messaggero, di Massimo Galanto, pag. 25, la storia in tv continua. Le case di produzione Sky Studios e Cattleya (parte di Itv Studios) sono al lavoro per scrivere idelle due serie italiane di successo anche internazionale. Nell’ambito di Sky20anni, la due giorni romana di celebrazioni per i 20 anni di Sky in Italia, è arrivato l’annuncio ufficiale che riguarda le due saghe che hanno segnato fortemente il corso della serialità italiana influenzando anche il cinema. «È il momento giusto per tornare al punto di partenza, siamo in fase di scrittura per entrambi i progetti», ha spiegato Nils Hartmann, Evp Sky Studios per l’Italia e la Germania. IL POTENZIALERiccardo Tozzi, fondatore di Cattleya, ha sottolineato che il ...