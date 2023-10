Sky 20 anni | presentato il documentario “Earth4all e il mondo di Francesco” LIVE

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) A Roma, al Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano, terza e ultima giornata dell’evento organizzato da Sky Italia per i suoi 20. L'apertura con il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, poi l'intervista al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, alle 19 è in programma il colloquio con la premier Giorgia Meloni. In mezzo tanti temi: dall’Ucraina all’Afghanistan, dalla scuola al Pnrr. Tra gli ospiti Salvini, Giorgetti, Calderone, Valditara, Fitto, Crosetto, Abodi, Bernini, Schlein, Calenda, Conte

A Roma , al Museo nazionale Roma no - Terme di Diocleziano, terza e ultima giornata dell’evento organizzato da Sky Italia per i suoi 20 anni . ...

Inizia la sua carriera in Tim e si muove neglisuccessivi in alcune delle principali aziende, ...una 'trasferta' olandese come Ad di Kpn e quindi il ritorno nel nostro paese al vertice di...Cosi' il leader della Cgil, Maurizio Landini, intervistato alla festa per i 20diTg24, quando gli viene chiesto se la Cgil e' pronta allo sciopero generale contro la Legge di bilancio. ...

Meloni a SkyTG24: Sostegno all'Ucraina ma attenzione alle reazioni dell'opinione pubblica Sky Tg24

Sky 20 anni, Abodi: "Con sportività migliori condizioni di vita". LIVE Sky Tg24

Negli anni Novanta ha partecipato alle privatizzazioni italiane seguite ... Prima di questo incarico, è stata ad di CartaSì (ora Nexi), e dg di Sky Italia. Valérie Hortefeux e Francesco Saverio Vinci ...Un grande evento con oltre 500 ospiti nel cuore di Roma, al Museo Nazionale Romano-Terme di Diocleziano, una location che è un vero e proprio pezzo di storia sotto le stelle, per festeggiare i 20 anni ...