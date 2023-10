Sky 20 anni | Cassano | Dati su femminicidi estremamente allarmanti DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) A Roma, al Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano, terza e ultima giornata dell’evento organizzato da Sky Italia per i suoi 20. L'apertura con il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, poi l'intervista al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, alle 19 è in programma il colloquio con la premier Giorgia Meloni. In mezzo tanti temi: dall’Ucraina all’Afghanistan, dalla scuola al Pnrr. Tra gli ospiti Salvini, Giorgetti, Calderone, Valditara, Fitto, Crosetto, Abodi, Bernini, Schlein, Calenda, Conte