Sky 20 anni | Calenda | “Sanità in Italia è questione di soldi” DIRETTA

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) A Roma, al Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano, terza e ultima giornata dell’evento organizzato da Skyper celebrare i suoi 20. L'apertura con il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle 19 c'è l’intervista alla premier Giorgia Meloni. In mezzo tanti temi: dall’Ucraina all’Afghanistan, dalla scuola al Pnrr. Tra gli ospiti Salvini, Giorgetti, Calderone, Valditara, Fitto, Crosetto, Abodi, Bernini, Schlein,, Conte

Si apre con un messaggio augurale inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la giornata finale delle celebrazioni per i vent' anni di ...

A Roma, al Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano, terza e ultima giornata dell’evento organizzato da Sky Italia per celebrare i suoi 20 anni . ...

A Roma, al Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano, terza e ultima giornata dell’evento organizzato da Sky Italia per celebrare i suoi 20 anni . ...

Si apre con un messaggio augurale inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la giornata finale delle celebrazioni per i vent' anni ...

A Roma, al Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano, terza e ultima giornata dell’evento organizzato da Sky Italia per celebrare i suoi 20 anni . ...

A Roma, al Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano, terza e ultima giornata dell’evento organizzato da Sky Italia per celebrare i suoi 20 anni . ...

In questi giornista festeggiando i 20dal suo debutto in Italia con un grande evento a Roma, nel quale ha annunciato anche grandi novità: Romanzo Criminale: La Serie e Gomorra avranno dei prequel . A ...Gli spot televisivi hanno rappresentato i cambiamenti nel modo di vivere la famiglia nel corso degli. Le aziende, infatti, hanno cercato di vendere i loro prodotti ricorrendo - chi più e chi ...

Sky 20 anni, segui l'evento del 4 ottobre a Roma in diretta Sky Tg24

Sky 20 anni, Pablo Trincia su Elisa Claps: "Un caso incredibile, a novembre la docuserie" Sky Tg24

In questi giorni Sky sta festeggiando i 20 anni dal suo debutto in Italia con un grande evento a Roma, nel quale ha annunciato anche grandi novità: Romanzo Criminale: La Serie e Gomorra avranno dei pr ...Quando esce Balthazar 5: uscita, cast, trama e trailer della quinta stagione della serie francese con Tomer Sisley in onda su Sky e Giallo.