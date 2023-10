Sky 20 anni | Bernini | In Manovra obiettivo è dare più fondi alla ricerca DIRETTA

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) A Roma, al Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano, terza e ultima giornata dell’evento organizzato da Sky Italia per i suoi 20. L'apertura con il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, poi l'intervista al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, alle 19 è in programma il colloquio con la premier Giorgia Meloni. In mezzo tanti temi: dall’Ucraina all’Afghanistan, dscuola al Pnrr. Tra gli ospiti Salvini, Giorgetti, Calderone, Valditara, Fitto, Crosetto, Abodi,, Schlein, Calenda, Conte

Il discorso di < Strong >Dana Strong > Strong , CEO del Sky Group, durante la serata di gala per celebrare i vent'< Strong >Anni Strong > di Sky in < Strong >Italia Strong >, è stato davvero significativo ...

A Roma , al Museo nazionale Roma no - Terme di Diocleziano, terza e ultima giornata dell’evento organizzato da Sky Italia per i suoi 20 anni . ...

L'intesa non vincolante, della durata di quattro, è stata firmata da CDP Equity, Fondo Italiano di Investimento SGR, CDP Venture Capital SGR, Simest e dal partner asiatico in occasione della 7° edizione dell'evento "High Level Dialogue On Asean ...... aula aperta per la prima volta proprio in occasione di20, sono stati annunciati i prequel. All'evento hanno partecipato anche lo scrittore Antonio Scurati dal cui bestseller internazionale ...

Sky 20 anni, Abodi: "Con sportività migliori condizioni di vita". LIVE Sky Tg24

Sky 20 anni, Valditara: "Più valore al voto in condotta per dare autorevolezza ai docenti" Sky Tg24

“La sanità in Italia è questione di soldi”, ha detto Calenda. E ancora: “Basta guardare ai numeri comparabili degli altri Paesi. Siamo al 25esimo posto su 27 in termini di spesa per la sanità in ...Dopo il successo della prima edizione - che ha visto il coinvolgimento di più di 500 classi e oltre 10mila studenti in tutta Italia - torna Sky Up The Edit, il progetto rivolto a studentesse e ...