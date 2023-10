Skoda Kodiaq - Cresce in tutto e diventa... Modern Solid

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lachiama il suo nuovo designe laè la prima vettura a mostrare questo approccio: evolve gli stilemi tipici del marchio e introduce elementi innovativi come i gruppi ottici Top Matrix Led di seconda generazione (offerti in alternativa ai Led tradizionali anteriori e posteriori) e gli elementi luminosi nella mascherina, ma anche un aspetto più dinamico e massiccio, riuscendo comunque a migliorare l'efficienza aerodinamica con un Cx di 0,28. Per offrire maggiore spazio a bordo, la- basata sulla piattaforma Mqb Evo - è stata allungata di 61 mm fino a 4.758 mm, mentre il passo è rimasto invariato a quota 2,79 metri. Il bagagliaio, che vanta ora una soglia più bassa per facilitare il carico, offre una capacità massima dichiarata di 910 litri (+75) con cinque posti e 2.105 ...

La grandi Skoda , Superb e Kodiaq , mostrano i loro interni . Spiccano per cockpit digitale, head - up display e un display indipendente da 12,9 ...

La terza generazione diventa più grande e anche mild hybrid o plug - in hybrid. Il baule arriva a 900 litri. Più grande, più tecnologica, più sostenibile. La seconda generazione dicambia rispetto al passato e lo fa a partire da una lunghezza aumentata e da interni completamente nuovi. Per la prima volta arriva anche una versione ibrida plug - in, capace di ...(2023) 16 Interni L'abitacolo segue una nuova impostazione sviluppata intorno agli Smart Dials: i comandi rotanti con display Oled sono integrati al centro della plancia e servono a ...

Skoda Kodiaq: ecco la seconda generazione AlVolante

Skoda Kodiaq: più spazio e tecnologia per il maxi Suv ceco La Gazzetta dello Sport

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, è stata presentata la nuova Skoda Kodiaq. Si tratta della seconda generazione per il SUV più venduto del marchio ceco, anche a 7 posti. Tante novità, ...La nuova Skoda Kodiaq 2024 è disponibile nelle versioni a cinque e sette posti. Come per gli esterni, anche per l’abitacolo sono state rinnovate le opzioni di personalizzazione. Il SUV a sette posti ...