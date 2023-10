Skoda Enyaq - La vRS si mangia il resto della gamma

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Laaggiorna la sua elettrica di punta: lavRS Model Year 2024 offre nuovi accessori di serie e, soprattutto, prestazioni superiori. Gli ordini per le due varianti di carrozzeria si apriranno alla fine di ottobre, ma i listini non sono stati ancora comunicati. 340 CV con 544 km di autonomia. Le modifiche trasformano la vRS nellapiù potente mai proposta a listino. Il powertrain elettrico bimotore passa infatti da 299 a 340 CV, mentre il tempo per coprire lo scatto da 0 a 100 km/h scende da 6,5 a 5,5 secondi, il dato più "prestante" nellaCasa. La batteria da 77 kWh può essere ricaricata a 175 kW (contro i 135 precedenti) tagliando di 8 minuti il tempo necessario per passare dal 10 all'80% (28 minuti totali). Inoltre, l'evoluzione dei software di gestione ha permesso di ...