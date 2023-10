Siviglia | Sergio Ramos contro Orsato | «Vuole fare il protagonista»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Le parole di, difensore del, dopo il pareggio per 2-2il PSV. Tutti i dettagli in meritoha criticato l’operato didopo PSV-di Champions League. PAROLE – «A volte non si tratta solo di calcio. Non siamo avvantaggiati e non cerchiamo alibi ma l’arbitro è stato tropponei momenti decisivi che hanno segnato il risultato. Il rigore non c’era; capisco che l’arbitro prenda decisioni rapide ma il VAR deve aiutarlo. E poi sembrava che, finché non ci avessero pareggiato, la partita non sarebbe finita».

All'indomani del pareggio per 2 - 2 del Siviglia sul campo del Psv Eindhoven, Sergio Ramos ha affidato a Twitter il suo commento sulla gara: ' Un pareggio dolceamaro: un punto prezioso fuori casa, ma due che ci sono sfuggiti per piccoli ...

Il difensore ex Real ha dichiarato dopo il 2-2 allo stadio del PSV Eindhoven, nella seconda giornata di Champions League, che "l'arbitro Daniele Orsato è stato un po' più protagonista di quanto avrebbe ..."