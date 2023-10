(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Con la messa di questa mattina sul sagrato di San Pietro (ministranti, madri e padri sinodali, vescovi, cardinali e laici entreranno dal Braccio di Costantino in processione, ché le scenografie fan... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...operare della Chiesa come popolo di Dio che "manifesta e realizza in concreto " recita un... Parte del logo del- Ansa Cos'è illldei vescovi è stato istituto da Paolo ......, non gli davamo in realtà grande attenzione. Per noi era sempre un evento che si svolgeva in un luogo molto lontano tra le alte sfere della Chiesa, del quale poi noi avremmo letto il...

Sinodo e documento sulla crisi climatica. Parte il laboratorio per la Chiesa di domani Il Foglio

Dai giovani alle vocazioni al via il Sinodo dei vescovi nell’«autunno» cristiano La Gazzetta del Mezzogiorno

il documento alla base dei lavori del sinodo. Lavori che andranno avanti per 25 giorni, sino alla solenne celebrazione di Francesco in San Pietro del 29 ottobre. Sono previste 21 congregazioni ...Il chiarimento del dicastero per la Dottrina della fede, controfirmato da Bergoglio, in risposta ai “dubia” del cardinale conservatore Duka sull’esortazione ...