Sinner trionfa a Pechino | in finale battuto Medvedev in due set

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Jannikha vinto il 'China Open', torneo Atp 500 a, battendo Daniil, n.3 al mondo, col punteggio di 7-6, 7-6. L’azzurro ha ottenuto il suo primo successo in sette incontri con il russo e ha conquistato il suo nono titolo sul circuito Atp. Con la vittoria ieri in semisu Carlos Alcaraz,si è già assicurato la quarta posizione del ranking, proprio alle spalle di...

Il capolavoro è completo . Dopo aver battuto Carlos Alcaraz in semifinale, Jannik Sinner conquista il torneo Atp 500 di Pechino sconfiggendo in ...

Jannik Sinner è perfetto: per la prima volta in carriera ha vinto contro il russo Daniil Medveved con un doppio 7-6 e si laurea campione degli Atp ...

Jannik Sinner ha conquistato il torneo ATP 500 di Pechino battendo in finale il russo Daniil Medvedev per 7-6 7-6. La partita è durata 2 ore ed è ...

Orasi può godere fino in fondo lo storico quarto posto conquistato nella classifica mondiale e il nono titolo Atp conquistato in carriera. Leggi Anche Jannikha subito attacchi ...16.07 Tennis,show.a Pechino Jannikda impazzire. Dopo aver fatto la storia salendo al n.4 Atp (eguagliato il best ranking di Panatta), il 22enne altoatesino conquista a Pechino il 9° titolo ...

La settima è quella buona per Jannik Sinner (ATP 7). Dopo sei sconfitte consecutive contro Daniil Medvedev (3), l’altoatesino ha centrato una vittoria per 7-6 (7/2) 7-6 (7/2) che gli è valsa il trionf ...Con un doppio 7-6 il tennista italiano ha sfatato il tabù con il russo, dopo sei sconfitte consecutive ...