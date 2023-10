Sinner | quanti soldi ha guadagnato dopo a vittoria a Pechino

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) ROMA - Show di Jannik, dove non si è accontentato di battere Carlos Alcaraz in semifinale (raggiungendo il quarto posto nel ranking Atp ed eguagliando così Adriano Panatta) e ha ...

ROMA - Show di Jannika Pechino , dove non si è accontentato di battere Carlos Alcaraz in semifinale (raggiungendo il quarto posto nel ranking Atp ed eguagliando così Adriano Panatta) e ha vinto il titolo ...... con l'attesa che cresce sempre di più per l' atto VII di- Alcaraz ( LIVE qui su Ubitennis )... La francese, campionessa in carica delle WTA Finals , deve cercare di accumularepiù punti ...

Jannik Sinner vince il torneo Atp 500 di Pechino 2023. L’azzurro 22enne, testa di serie numero 6, in finale supera il russo Daniil Medvedev, numero 2 del tabellone, per 7-6 (7-2), 7-6 (7-2) in 2h02'.Jannik Sinner batte per la prima volta in carriera Daniil Medvedev ... Accelerazioni pesanti, decisive, tanto da destra, quanto da sinistra, anche in diagonale.