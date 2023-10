Sinner | Pietrangeli risponde a Gassmann | «Ma come si permette?»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tutto è partito dopo la vittoria dicontro Alcaraz che lo ha portato non solo alla finale dell’ATM di Pechino, che oggi ha vinto, ma anche a diventare il numero 4 al mondo.lo aveva attaccato parlando all’Adnkronos aveva detto «I record sono fatti per essere battuti. Dopodiché, può anche diventare numero uno al mondo ma riparliamone quando avrà ottenuto i miei risultati…» Una frase che fa capire che non c’è stato un apprezzamento pieno per il succeso diche ha eguagliato quello di Panatta del 1976 A queste le sue parole aveva poi risposto in modo piccato anche l’attore Alessandroche ha così commentato sui social: «La mancanza di eleganza e generosità dinei confronti di. Panatta un signore,sempre» L’ex ...