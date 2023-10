Sinner – Medvevev | oggi finale Pechino in diretta | orario | come vederla in tv

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L'azzurrocerca il terzo titolo stagionale, in campo dalle 13.30 Jannikcontro Daniil Medvedev nelladel torneo Atp di2023, 4 ottobre, intv a partire dalle 13.30. L’azzurro, testa di serie numero 6, in semiha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz per 7-6, 6-1 e si è assicurato il quarto posto nel ranking Atp da lunedì prossimo, quando eguaglierà il piazzamento ottenuto da Adriano Panatta nel 1976.va a caccia del terzo titolo stagionale dopo quelli vinti nel torneo Atp di Montpellier e nel Masters 1000 di Toronto. Il 22enne altoatesino in carriera vanta 8 titoli. Davanti avrà la sua bestia nera: contro Medvedev, ha perso tutti i 6 confronti diretti disputati, uscendo sconfitto nel 2023 dalle due ...