Sinner-Medvedev in tv oggi | Finale ATP Pechino 2023 | a che ora inizia | programma in chiaro | streaming

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’ultimo atto del tabellone principale di singolare maschile dei China Opendi tennis, torneo combined di categoria ATP 500, in corso a, in Cina, vedrà protagonista Jannik, testa di serie numero 6, che, mercoledì 4 ottobre, sfiderà il russo Daniil, secondo favorito del seeding. Il match tra l’azzurro ed il bulgaro sarà il quarto di giornata indalle ore 06.00 italiane sul campo denominato “Diamond“, ma si giocherà comunque non prima delle ore 13.30 italiane. Questo sarà il settimo incontro in assoluto tra: il russo ha sempre vinto nei sei precedenti. Curiosamente, i due tennisti nelsi sono incontrati altre due volte, sempre in: a Rotterdam (ATP ...

4 è quello perfetto per Jannik. Destinato a migliorare i record, esulta per aver raggiunto ... ' È davvero bello, ma ora voglio concentrarmi sulla sfida con. Non l'ho mai battuto... '.

Straordinario: ai China Open Jannik Sinner vince il tie-break del primo set e stravince il secondo set contro un impotente Carlos Alcaraz 7-6 6-1 dopo un'ora e 54 minuti di gioco. In finalissima ...Intanto, domani, Sinner proverà a vincere il terzo titolo dell’anno e a battere Medvedev, forse l’avversario con il quale si trova più in difficoltà. D’altro canto, la prima volta è tale perché non ha ...