Dopo l’eliminazione dagli US Open per Jannik Sinner continua il periodo no e sta valutando come muoversi nei prossimi giorni. Gli ultimi giorni per ...

ROMA - Mentre Jannik Sinner ha conquistato il pass per i quarti di finale all'Atp di Pechino superando in due set il giapponese Yoshihito Nishioka , ...

Ha scatenato un mare di polemiche quanto detto dall'ex campione di tennis Nicola Pietrangeli in merito a Jannik. L'azzurro è approdato in finale nell'Atp di Pechino battendo Alcaraz e, allo stesso tempo, eguagliando il best ranking fatto registrare da Panatta nel 1976, diventando n.4 del mondo ...ROMA - Mentre Jannikha conquistato il pass per i quarti di finale all'Atp di Pechino superando in due set il giapponese Yoshihito Nishioka , sui social si discute ancora del match vinto al primo turno dall'...

Evans nella bufera per lo sfottò a Sinner: "L'ha fatto anche con me" Corriere dello Sport

Sinner e la bufera su Pietrangeli: lo attacca anche Alessandro Gassmann Corriere dello Sport

Ha scatenato un mare di polemiche quanto detto dall'ex campione di tennis Nicola Pietrangeli in merito a Jannik Sinner. L'azzurro è approdato in finale nell'Atp di Pechino battendo Alcaraz e, allo ...Daniel Evans è finito nella bufera sui social per lo sfottò a Jannik Sinner durante il match del primo turno del torneo di Pechino. Nell'occasione il tennista britannico aveva ridicolizzato la ...