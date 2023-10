Sinner dopo la vittoria su Medvedev | ' Grazie per avermi fatto vincere almeno una partita'

ROMA - Show di Jannik Sinner a Pechino , dove non si è accontentato di battere Carlos Alcaraz in semifinale (raggiungendo il quarto posto nel ranking ...

Le prime parole di Yannikil trionfo ai China Open , durante la premiazione, sono un tributo al suo avversario. "Voglio dire grazie a Daniil per avermi fatto vincere almeno una una partita contro di lui". Per il ...PECHINO (CINA) - Due giorni pazzeschi quelli vissuti da Jannikall'Atp 500 di Pechino , dove ha prima sconfitto Carlos Alcaraz in semifinale e poi Daniil Medvedev in finale conquistando così il titolo , punti preziosi nella Race verso le Finals di Torino, ...

Jannik Sinner può diventare il numero 1 del mondo. E’ il pronostico di Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, che incorona l’azzurro dopo il trionfo nel torneo Atp di Pechino 2023. Sinner, da l ...Roma, 4 ott. (askanews) - 'Grazie, Daniil, per avermi fatto vincere almeno un match contro di te'. Così Jannick Sinner durante la cerimonia ...