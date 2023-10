Sinner ci ha ricordato la sua eccezionalità

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il 24 agosto in Italia è una data con delle ricorrenze sorprendenti per un’assolata giornata di fine estate. È il giorno in cui Plinio il Vecchio (a sua detta) scriveva per la prima volta di quella pioggia di pietre pomici che travolgeva una splendida città romana sulla costa campana. È anche la data del Sacco di Roma, con Alarico che nel 410 sfonda la Porta Salaria e comincia a saccheggiare la città. Il 24 agosto del 1862 c’è anche l’introduzione della lira italiana, e Adriano Panatta, nello stesso giorno del 1976, diventava il numero quattro del mondo per la classifica computerizzata – e quindi l’italiano con la classifica più alta dalla loro introduzione. Curiosamente il ranking ATP, introdotto il 23 agosto del 1973, fu osteggiato alla sua introduzione da una parte dei top, tra cui il primo numero uno eletto per acclamazione, Ilie Nastase. Il motivo? L’introduzione delle classifiche ...