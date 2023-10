Silvio Berlusconi sarà iscritto al Famedio di Milano

, riferendosi alle indagini e ai processi di "Mani pulite", nel novembre del 2001, dichiarò che " in Italia vi è stata negli anni passati una guerra civile alimentata dai magistrati ...L'ex premierscomparso lo scorso 12 giugno sarà iscritto al Famedio, il pantheon dei milanesi illustri. Lo ha stabilito la Commissione consultiva del Comune per le onoranze al Famedio che ha ...

Forza Italia: "Ponte di Messina sia intitolato a Silvio Berlusconi" Adnkronos

L'ex premier Silvio Berlusconi scomparso lo scorso 12 giugno sarà iscritto al Famedio, il pantheon dei milanesi illustri. Lo ha stabilito la Commissione consultiva del Comune per le onoranze al ...(ANSA) - ROME, OCT 4 - The name of late three-time ex-premier and media mogul Silvio Berlusconi will be inscribed in the city of Milan's Famedio Pantheon or Hall of Fame, a municipal panel decided ...