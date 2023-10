Sick of Myself | la recensione | una commedia nera sul narcisismo contemporaneo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ladiof: black humour e digressioni contemporanee per il film di Kristoffer Borgli, che riflette sule sulla solitudine. Tempi oscuri, tempi di soggettività e di individualismo, tempi in cui è necessario indossare una maschera, perché l'attenzione verso se stessi deve mantenersi costante. Protagonisti narcisisti, vanitosi, che sbracciano per cercare l'attenzione, stufi di vivere all'ombra, irrequieti nel tentativo disperato di cercare un posto nel mondo. Costi quel che costi. Così salta forte una domanda, mentre scorreofdel norvegese Kristoffer Borgli: cosa saremmo disposti a fare, pur di affermare la nostra presenza? Uno spunto di riflessione e l'aggancio per una sceneggiatura nerissima, che porta in superficie una bellezza che diventa ...

