Sì | Sinner! Cancella l' incubo-Medvedev | trionfo a Pechino e quello scippo decisivo a Djokovic

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Un Masters 500 che vale più del 1000 vinto a Toronto,che Jannik Sinner ha conquistato a. La competizione è stata del massimo livello a partire dalle semifinali, con l'altoatesino che ha dovuto imporsi su Carlos Alcaraz e Daniil, i due migliori tennisti del circuito se si esclude quell'alieno che risponde ancora al nome di Novak. Proprio dal serbo e in parte dallo spagnolo Sinner ha studiato la tattica per battere il russo, contro cui finora non aveva mai vinto. I sei confronti precedenti si erano sempre conclusi male per Jannik, che aveva sofferto particolarmente lo stile di gioco di. Con alcuni accorgimenti la musica è radicalmente cambiata, anche perché l'altoatesino ha giocato con grande determinazione e convinzione, senza mai avere veri e propri passaggi ...