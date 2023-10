Si innamora di un uomo in chat e gli invia 900 mila euro | ma erano le foto di Hugh Jackman

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ieri sera sono tornate Le Iene e fra i tanti servizi realizzati anche uno su Marcella, una 60enne che per 15 anni ha amato. L’, che si è presentato alla donna con ledell’attore, aveva detto di chiamarsi Simone e di essere un medico. “Gli ho dato intorno a 900, i risparmi di una vita. Ora sul conto corrente avrò 14e la casa pignorata. Ora ho 60 anni e lavoro assemblando lampadine, faccio l’operaia. Prima facevo una vita agiata e tranquilla. Ho due matrimoni alle spalle e vivevo serenamente con l’affitto di un grande ufficio ano che ho ereditato da mio padre”. E ancora: “Fino a quando nel 2009 su un sito di incontri conosco Simone, undi qualche anno più giovane di me. Era un medico ...

Diana Del Bufalo ha finalmente mostrato a tutti il suo fidanzato Patrizio . Gli auguri per il compleanno di lui sono stati a incredibili. Ormai non ...

Unsiquando non lo cerchi L'innamoramento è un processo complesso e varia da persona a persona. In alcuni casi, unpotrebbe iniziare a sviluppare sentimenti più profondi quando ...Incontra Ramona Flowers, di cui siperdutamente. Per poterla conquistare, dovrà però ... Janet e Rachel indagano sul sinistro mondo del Darknet, dove è in corso un gioco spietato: unsfida ...

Cosa pensa un uomo quando NON lo cerchi più Sicilia Reporter

Effie Gray, che gli uomini, proprio, non li sapeva scegliere Artuu

Lavoro corale con persone vicine ai tre maestri e giovani creativi dell'hinterland. Mostra fotografica del reporter Marco Garofalo, ...