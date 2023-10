Serve un’intelligenza artificiale etica contro le discriminazioni Anche sul lavoro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) di Maria Elena Iafolla* L’intelligenza, che a lungo abbiamo percepito come il tema “del futuro”, di una società lontana, è ormai il tema del presente. In breve tempo, questi sistemi hanno avuto enormi sviluppi e si sono imposti nella nostra quotidianità, personale, professionale eaziendale, inserendosi con forza soprattutto nel mondo del. Questo non deve stupire: l’intelligenzapermette di razionalizzare i processi, semplificare le decisioni e di conseguenza ridurre tempi e costi, tutti elementi che sicuramente possono essere vantaggiosi per gestire ile la sua complessità. Troppo spesso, tuttavia, questo accade senza che la consapevolezza e la preparazione delle persone riescano a viaggiare alla medesima velocità. Tra i timori degli scettici e le spinte ...