Serie D | scontri tra ultras dopo Siracusa-Acireale | calci | pugni e bombe carta Ci sono dei feriti

(Di mercoledì 4 ottobre 2023). Questo quanto accaduto negliavvenuti in prossimità dello stadio Nicola De Simone diin occasione del match tra. Diversi i mezzi danneggiati nel corso deglie ci sarebbero anche dei. Gli agenti della Digos, cheintervenuti per sedare gli animi, hanno avviato le indagini per identificare i partecipanti a questa maxi rissa. La partita è invece stata vinta dalper 3 a 1. SportFace.

Sarà per la stanchezza, dovuta alle tante gare in pochi giorni, ma l’ultimo fine settimana non verrà di sicuro ricordato per sfide con molte reti. ...

Ma non è assolutamente da sottovalutare la percentuale diche sono sfociati nel contatto ... si verrebbe automaticamente bocciati, come avviene anche oggi alle superiori, ma con tutta una......Open diventando il terzo tennista in grado di battere nel 2023 la prima e la seconda testa di...ha scherzato proprio con Medvedev pensando ai risultati registrati in precedenza negli...

Scontri a Firenze prima di Fiorentina-Cagliari: ferito un poliziotto ... Calciomercato.com

Fiorentina-Cagliari, scontri tra tifosi nel prepartita Corriere dello Sport

Scontri tra tifosi in Serie C e non solo: spicca l'episodio di Casertana-Catania, con le strade della città campana bloccate e un agguato degli ultras ...Violenti scontri fuori dallo stadio Franchi prima di Fiorentina-Cagliari: ultras sardi con spranghe e lacrimogeni devastano il centro città, scontri ...