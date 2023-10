Serie A | giornata 8 | 5 attaccanti da schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Mentre proseguono le competizioni europee, ci tuffiamo già nel prossimo turno di campionato: in questo articolo dedicato alvi sveleremo i nomi dei 5dadurante l’ottavadiA. Prima di continuare vi ricordiamo che le prime squadre a scendere in campo saranno Empoli ed Udinese, venerdì alle 18:30; sempre venerdì ci sarà l’affascinante sfida tra Lecce e Sassuolo (ore 20:45). Il menù di sabato prevede invece Inter–Bologna (ore 15:00), Juventus–Torino (ore 18:00) e Genoa–Milan (ore 20:45). La domenica si aprirà con il match delle 12:30 tra Monza e Salernitana; si continua alle 15:00 con Frosinone–Hellas Verona e Lazio–Genoa. Alle 18:00 il Cagliari di Claudio Ranieri ospiterà la Roma mentre alle 20:45 ci sarà il match tra Napoli e Fiorentina. Dopo questa ...

Nonostante siamo nel pieno delle coppe europee, è già il momento di tornare a consigliare i 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio per ...

D RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 6°Alba - Bra 1 - 0 Chieri - Albenga 0 - 5 Derthona - Chisola 2 - 1 Fezzanese - Borgosesia 2 - 0 Pinerolo - Gozzano 0 - 3 Pont Donnaz - Vogherese 2 - 2 ...... l'artista Francesco Doria Lamba ha creato un'installazione artistica che presentadi opere ...e blucerchiati daranno vita alla 121° stracittadina che quest'anno arriva solo alla sestae ...

SERIE A TIM - Designazioni 8ª Giornata - Associazione Italiana Arbitri | FIGC A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Serie A: infortunati, squalificati e dubbi per l'ottava giornata Sky Sport

Savona. La partita di cartello della seconda giornata del campionato di Serie A1 va in scena alla Zanelli di Savona, dove la Rari Nantes ospita il Brescia in uno scontro che in prospettiva potrebbe ...Siamo ormai ai nastri di partenza dell'ottava giornata della Serie A 2023-2024. Il campionato entra sempre più nel vivo e ci propone l'ultimo turno che andrà ad anticipare la nuova sosta per le nazion ...