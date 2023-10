Serie A | giornata 8 | 3 portieri da schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dopo le fatiche europee – non ancora concluse – si ragiona sulla miglior formazione da mettere in campo in ottica. Viste le premesse, ecco quali sono i 3daalper la8 diA, tenendo conto del palinsesto. Tra i match di livello si possono menzionare Lazio-Atalanta e Napoli-Fiorentina: da un lato due squadre che arrivano da una partita senza gol, dall’altro due dei club più in forma. Grande attesa anche per il Derby della Mole tra Juventus e Torino. Sfida interessante per il Frosinone che ospiterà l’Hellas Verona, mentre la Roma giocherà contro il Cagliari. Per Inter e Milan attese Bologna e Genoa.A,8: idaal ...