Sergio Castellitto è il nuovo presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) . Con lui nel consiglio di amministrazione del CSC entrano due nomi grossi come l’attore Giancarlo Giannini e il regista Pupi Avati, come il docente di Storia del cinema e giornalista Andrea Minuz, il giurista Santino Vincenzo Mannino e l’avvocatessa Cristiana Mannino. L’annuncio ufficiale del sestetto firmato dal ministro Sangiuliano mette fine alla lunga querelle nata tra fine luglio e inizio agosto scorso con quello che era stato definito dal PD come un colpo di mano. Il 3 agosto scorso nel decreto legge Giubileo la maggioranza didestra aveva inserito un emendamento che avrebbe portato al rinnovo dei vertici delentro 30 giorni. In quel frangente sia laMarta Donzelli che le consigliere Cristiana Capotondi e Guendalina Ponti si erano dimesse. Il loro mandato avrebbe infatti ...