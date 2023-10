Senato | caos sul dl Omnibus | il governo taglia i tempi e il testo va in Aula senza relatore Il M5s abbandona la Commissione | “Una farsa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)aldurante l’esame del decreto “-intercettazioni“, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 9 agosto e già approvato dalla Camera giovedì scorso. Anche a palazzo Madama ilha posto la questione di fiducia sul via libera al provvedimento – che va convertito in legge entro il 9 ottobre ed è già stato modificato in profondità a Montecitorio – tra le polemiche delle opposizioni per il taglio brutale deidel dibattito. L’esame degli emendamenti in, infatti, non è stato completato e ilè arrivato inper la discussione generaleche fosse stato votato il mandato ai relatori, come ha denunciato in modo polemico lo stesso presidente dellaAffari ...