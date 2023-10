Seduzione pericolosa | un giallo come Dio comanda

Leggi su liberoquotidiano

Sky suspense ore 22.45 Con Al Pacino, Ellen Barkin e John Goodman. Regia di Harold Becker. Produzione USA 1989. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA C'è un serial killer nel quartiere. Tre uomini vengono ammazzati seguendo lo stesso rituale. Tutti avevano messo annunci su un'agenzia per cuori solitari. Un poliziotto con vari problemi (di famiglia e di carriera). Indaga. Mentre indaga si innamora di una bella biondina. Finchè un sospetto lo blocca.La biondina potrebbe essere il killer. PERCHE' VEDERLO Perché è unfattoDio. Funziona tutto (la suspense, le atmosfere suggerite da uno splendido leit motiv "Sea of love"). Pacino è in formissima e trova una splendida sparring partner in Ellen Barkin.