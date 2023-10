“Se una notte in Irpinia un viaggiatore” | tocca a Maraviglia

Leggi su anteprima24

Inizia il secondo capitolo del percorso culturale Se unainun: sabato 7 ottobre negli spazi di Palazzo Greco – a Serino – andrà in scena la festa felliniana curata dall'APS Magnitudo che ci guiderà "Sul tappeto di foglie illuminato dalla luna". Non solo un concerto, non solo una mostra, non solo un evento:sarà uno spettacolo totale, che comincerà presto e finirà tardi, tra balconi e giardini, danze e suoni che si fonderanno in un'atmosfera onirica. Tradizioni locali e pratiche artistiche contemporanee daranno vita ad un'esperienza collettiva in cui audience, opere e artisti interagiscono in uno spazio aperto e dinamico privo di palcoscenico, dove la fruizione delle performance e delle opere artistiche non è frontale ma diffusa, scandita da una ...