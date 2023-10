Se il primo fondo mondiale applaude la Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) «L'Italia è più forte ora di quanto non fosse un anno fa». No, non è Giorgiaa dirlo. Per quanto potrà sembrare strano a chi da un po' di settimane annuncia cataclisimi e catastrofi, l'autunno del rating, l'incubo debito e il “novembre nero” in cui verranno al pettine tutti i pasticci combinati dal governo sui conti pubblici e l'economia, a parlare, in un'intervista rilasciata a MilanoFinanza, è Larry Fink. Che non è il personaggio di un film odi una serie tv, ma il capo di una società americana che si chiama Blackrock, che ha un patrimonio di circa 9mila miliardi di dollari, di cui un terzo in Europa, 17mila dipendenti in 38 Paesi e clienti in 100 Paesi. In altre parole, è il più granded'investimento. E Fink in Italia non viene a fare le vacanze o a mangiare la carbonara, ma a guardare come vanno i suoi affari, ...