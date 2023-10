Scuole violente | un alunno su cinque testimone di aggressioni ai prof | ma le conseguenze per i bulli sono limitate

... mancano norme e protocolli di intervento efficaci per scoraggiare gli studenti a compiere determinati atti, manca il supporto delle famiglie che è fondamentale per evitare di trasformare le......"Un albero per il futuro" grazie al quale abbiamo consegnato migliaia di alberi alle...di fragilità dovuta a malattie legate all'invecchiamento oltre alle esposizioni metereologiche, in ...

Scuole violente: 1 alunno su 5 testimone di scontri con i prof, ma le conseguenze per gli aggressori sono molto limitate Skuola.net

Studenti e genitori violenti, chi difende i docenti Arrivano l’Osservatorio sulla sicurezza e la Giornata contro la violenza verso il personale della scuola - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha formalizzato la sua stretta sulla violenza a scuola, con una revisione del voto di condotta che punta sia a una «condanna» più puntuale di situazioni ...Negli ultimi tempi, le aggressioni verso i docenti da parte degli studenti, sia verbali che fisiche, stanno diventando un fenomeno allarmante.