Scossa di terremoto in Bergamasca | epicentro a Comun Nuovo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023). Unadimagnitudo 3 è stata registrata mercoledì mattina (4 ottobre) alle 9.07 in provincia di Bergamo, concome rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La, per quanto lieve, è stata avvertita in gran parte deii della Bassa. “Allora non sono matta, mi è vibrata la scrivania”, scrive sui social una residente di Caravaggio, dove per precazione sono state evacuate alcune scuole. Segnalazioni anche da Brignano, Cavernago, Cologno al Serio, Misano, Palosco, Romano. Ma c’è chi dice di averla avvertita anche in zona hinterland: Lallio e Ranica.