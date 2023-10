Scoppia forte lite al GF | Alex sbotta contro Grecia | “Stai zitta” VIDEO

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nel corso della diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra del Grande Fratello, è appena andata in onda una discussione piuttostotra alcuni concorrenti. Il bersaglio principale di alcuni inquilini è stataColmenares. L’attrice è stata accusata di essere un po’ troppo costruita e di agire sempre in funzione del pubblico e mai dei concorrenti della casa. La situazione, poi, è degenerata nel momento in cui è intervenutoSchwazer. Vediamo cosa è successo.non tollera il comportamento di Massimiliano al GF eil caos Questa edizione del Grande Fratello è un po’ troppo tranquilla? Ebbene, da pochissimo èta una discussione molto accesa tra alcuni concorrenti. Tutto è cominciato daColmenares, la quale ha manifestato il suo ...

... a seguito del fallimento di Terra - Luna e del conseguente crollo del valore di Bitcoin,... Si ricorda infine, che la presenza di una normativaed efficace può limitare la crescente ...... un vero e proprio campionato mondiale under 16 Intanto, in vista di Wimbledon,la guerra ... un australiano atipico, molto piùsulla terra battuta che non sull'erba, di casa in Italia . ...

“Lautaro più forte di Tevez”, Balotelli scoppia a ridere e Nasri si accoda Tuttosport

Scoppia il caso carne halal alla mensa scolastica. Per gli animalisti è “inaccettabile” Orizzonte Scuola

Nuova puntata Un Posto al Sole in onda anche stasera in tv, martedì 3 ottobre, su Rai3. Vediamo dunque insieme cosa succederà oggi nella soap ambientata a Napoli che ...Divampa la polemica a Bologna. Dal 2 ottobre, in 72 scuole sarà possibile servire carne halal ai ragazzi, su richiesta delle famiglie. Questa iniziativa, ancora a livello sperimentale, è stata accolta ...