Scontri prima di Fiorentina-Cagliari | 26enne arrestato per aver colpito un agente con una sassata

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La Polizia di Stato haoggi, 4 ottobre 2023, a Prato un italiano di 26 anni accusato di lesioni aggravate, possesso di artifizi pirotecnici e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, nonché denunciato anche per i reati di rissa e travisamento L'articolo proviene da Firenze Post.

Spunta un corposo pacchetto fiscale nel decreto legge atteso per lunedì in Consiglio dei ministri. Due i piatti forti. Da una parte una sanatoria ...

Il Governo sta pensando a una sanatoria per i commercianti che hanno emesso fatture e scontrini non in regola . Tutti i contribuenti che hanno ...

... dove i tifosi di casa e quelli dell'Acireale hanno causato dei disordini venendo a contattodel derby finito poi 3 - 1. Come riporta l'Ansa, in prossimità dello stadio si sono verificati lanci ......del match, ma anche dopo la vittoria azzurra al De Simone, gli ultras più facinorosi dei granata si sono spostati in via Torino, dove hanno danneggiato auto e attività commerciali. Gli...

Firenze, scontri prima della partita Fiorentina-Cagliari: in carcere un tifoso viola Corriere Fiorentino

Scontri prima della partita a Firenze: trenta tifosi del Cagliari rischiano la denuncia e il Daspo SardiniaPost

Le indagini della Polizia sono state svolte a seguito degli scontri tra tifosi avvenuti lunedì 2 ottobre, fuori dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze, in occasione della partita di campionato ...Prima del fischio d’inizio del match tra Celtic e Lazio, il terzino soccorso dai medici per un problema al ginocchio ...