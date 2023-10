Scherma Paralimpica | Nazionale Maschile argento nel Fioretto ai Mondiali di Terni

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In quel deidil’Italia continua ad inanellare medaglia. Nella giornata odierna è arrivato l’nelin cui i ragazzi azzurri hanno dovuto cedere il passo in finale contro la Cina. Il quartetto composto dal Campione del Mondo Emanuele Lambertini, il bronzo Matteo Betti, Michele Massa e Marco Cima, da testa di serie numero 2 del tabellone, ha superato d’autorità gli Stati Uniti nei quarti di finale, con il punteggio di 45-17, in un match condotto dall’alba al tramonto senza alcun intoppo. La formazione italiana guidata dal CT Simone Vanni ha continuato il proprio esaltante percorso con una semifinale perfetta contro la Francia, vinta per 45-28. Il netto successo sui transalpini, ha così aperto agli azzurri le porte dell’ultimo atto ...

Manca sempre meno ai Mondiali di Terni 2023 . In preparazione per il 3 ottobre, il CPO di Tirrenia sta ospitando l’ultimo allenamento collegiale ...

Terni – Count down agli sgoccioli per il Campionato del Mondo di Scherma Paralimpica Terni 2023. Il grande evento sarà presentato ufficialmente in ...

Oggi per il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, è l’occasione di prendere finalmente contatto con un’opera che ha visto su carta anni fa ...

Beatrice "Bebe" Vio: campionessamondiale ed europea di, Bebe Vio è un simbolo di dedizione e resilienza. Fondatrice di art4sport, un'Associazione ONLUS nata per aiutare bambini e ...Per noi si realizza un sogno, ancora più grande se si pensa che in questi giorni il PalaTerni ospiterà un evento di così grande rilevanza come sono i mondiali di. La Fondazione ha ...

Abodi apre i mondiali di scherma paralimpica a Terni Agenzia ANSA

Pancalli 'Mondiali scherma paralimpica a Terni importanti per Parigi' Tiscali Notizie

TERNI –La seconda giornata di gare a Terni per i Campionati del Mondo di scherma paralimpica regala all’Italia la sesta medaglia. Dopo il martedì da sogno per gli azzurri, con ben cinque podi di cui ...TERNI (ITALPRESS) – La seconda giornata di gare a Terni per i Campionati del Mondo di scherma paralimpica regala all’Italia la sesta medaglia. Dopo il martedì da sogno per gli azzurri, con ben cinque ...